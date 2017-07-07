Болгарин, який штовхнув жінку ногою в берлінському метро, отримав три роки в'язниці, - ВІДЕО
Відео з камери спостереження з метро Берліна шокувало німців і стало вірусним. Нападнику 28 років, за національністю він болгарин. Він заявляв, що не пам'ятає цей інцидент, але визнав, що на відео - він.
Тримаючи в руці пляшку і сигарету, він підкрадається до жінки ззаду, а потім ногою зіштовхує її по сходах. На відео видно, як згодом він іде з місця інциденту, затягуючись сигаретою на ходу, повідомляє BBC.
Інцидент трапився у жовтні минулого року, але відео оприлюднили в грудні. Чоловіка заарештували після того як він прибув до Берліна на автобусі з Франції.
Нападник відомий як Светослав С. Його прізвище не оприлюднюють згідно з німецькими законами про конфіденційність.
У Болгарії він вже скоював злочини і його засуджували. Також відомо, що він отримав травму голови в результаті автокатастрофи. Психіатрична експертиза довела, що він має травму головного мозку, а також зловживав алкоголем і наркотиками.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа