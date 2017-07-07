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Болгарин, який штовхнув жінку ногою в берлінському метро, отримав три роки в'язниці, - ВІДЕО

Потерпіла жінка зламала руку і вдарилася головою
У Німеччині 28-річного чоловіка, який ногою штовхнув жінку зі сходинок у метро німецького Берліна в минулому році, засудили до двох років і 11 місяців в'язниці.
Болгарин, який штовхнув жінку ногою в берлінському метро, отримав три роки в Фото: скріншот з відео

Відео з камери спостереження з метро Берліна шокувало німців і стало вірусним. Нападнику 28 років, за національністю він болгарин. Він заявляв, що не пам'ятає цей інцидент, але визнав, що на відео - він.

Тримаючи в руці пляшку і сигарету, він підкрадається до жінки ззаду, а потім ногою зіштовхує її по сходах. На відео видно, як згодом він іде з місця інциденту, затягуючись сигаретою на ходу, повідомляє BBC.

Інцидент трапився у жовтні минулого року, але відео оприлюднили в грудні. Чоловіка заарештували після того як він прибув до Берліна на автобусі з Франції.

Нападник відомий як Светослав С. Його прізвище не оприлюднюють згідно з німецькими законами про конфіденційність.

У Болгарії він вже скоював злочини і його засуджували. Також відомо, що він отримав травму голови в результаті автокатастрофи. Психіатрична експертиза довела, що він має травму головного мозку, а також зловживав алкоголем і наркотиками.

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07 07 2017 11:27
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