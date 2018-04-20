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Болтон назвав російському послу умови поліпшення відносин з США

Росія повинна "вирішити проблеми з твердженнями про втручання у вибори в 2016 році в США
Поліпшення відносин між США та РФ залежить від вирішення створених нею проблем.
Болтон назвав російському послу умови поліпшення відносин з США Фото: з вільних джерел

Про це радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявив послу Росії Анатолію Антонову, пише Reuters.

Болтон сказав Антонову, що в інтересах обох країн мати кращі відносини, але Росія повинна "вирішити проблеми з твердженнями про втручання у вибори в 2016 році в США і отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії".

У заяві Болтона також говориться, що Сполучені Штати стурбовані ситуацією в Україні, де Росія підтримує сепаратистів, і в Сирії, де в ході семирічної громадянської війни Москва надає військову підтримку уряду Дамаска.

Це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що серед керівництва Білого дому за всю історію не було людини, яка займала таку ж "жорстку позицію" по відношенню до РФ.

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20 04 2018 06:34
ТЕГИ: Росія, США
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