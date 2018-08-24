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Болтон: Україна має шукати альтернативні джерела енергоресурсів

"Якщо "Північний потік-2" побудують, то Україна потрапить під загрозу"
Україна має шукати альтернативні джерела енергоресурсів через побудову трубопроводу "Північний потік-2".
Болтон: Україна має шукати альтернативні джерела енергоресурсів Фото: reuters.com

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон на прес-конференції в Києві після переговорів з українським керівництвом, передає УП.

"Стурбування президента Трампа полягає в тому, чому ви, Європа, ще більше, добровільно прив'язуєте себе до російських енергоресурсів? Шлях для України та інших - це шукати альтернативні джерела і ресурси природнього газу. Якщо "Північний потік-2" побудують, то Україна потрапить під загрозу, що Росія, навіть якщо зобов'яжеться, не буде постачати достатніх обсягів газу", -  сказав Болтон.

Зокрема він порадив європейцям розширювати можливості з видобування газу в Середземному морі, згадав про побудову "Південного газового коридору", а Україні порадив розвивати альтернативні джерела енергоресурсів і власне видобування газу.

Нагадаємо, що противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".

Водночас, канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі.

 

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24 08 2018 15:55
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