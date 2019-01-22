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Бомбардувальник Ту-22М3 розбився під час посадки під Мурманськом

За попередніми даними, з чотирьох членів екіпажу вижили двоє
Під час посадки на військовий аеродром у Мурманській області Росії зазнав аварії бомбардувальник Ту-22М3.
Бомбардувальник Ту-22М3 розбився під час посадки під Мурманськом Фото: lb.ua

"Бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи під час заходження на посадку на аеродромі полку дальньої авіації в Оленегорську (Мурманська область). Авіапригода сталося близько 13:40 мск", - розповів співрозмовник агентства ТАСС у силових структурах.

За його словами, з екіпажу, за попередніми даними, вижили командир і штурман.

"За попередньою інформацією, командир і штурман залишилися живі... Екіпаж цього літака складається з чотирьох осіб: командир, помічник командира, штурман і оператор", - сказало джерело.

Ту-22М3 з екіпажем з чотирьох осіб призначений для ураження цілей на території супротивника в стратегічній глибині. Максимальна швидкість бомбардувальника сягає 2300 км/год, дальність польоту - 7 тис. км.

Нагадаємо, що в Ірані, на захід від Тегерана, розбився вантажний літак Boeing 707, що віз із Киргизії м'ясо, ймовірно, загинули 15 членів екіпажу.

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22 01 2019 14:35
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