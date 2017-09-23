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Бомбардувальники США пролетіли біля узбережжя КНДР

Це найбільш далека відстань на північ від демілітаризованої зони, на яку літав військовий літак США у 21-му столітті
Американські бомбардувальники пролетіли в міжнародному просторі на схід від узбережжя Північної Кореї.
Бомбардувальники США пролетіли біля узбережжя КНДР Фото: youtube.com

Прес-секретар Пентагону Дана Уайт розповіла, що від ВПС США пролетіли бомбардувальники B-1B Lancer з острова Гуам і винищувачі F-15C Eagle з японської Окінави.

"Це найбільш далека відстань на північ від демілітаризованої зони (між КНДР і Південною Кореєю), на яку літав бомбардувальник або винищувач США у 21-му столітті", – наголосила вона.

У Пентагоні зазначили, що ця місія є демонстрацією рішучості США й чітким повідомленням про те, що "у президента є багато військових варіантів, щоб перемогти будь-яку загрозу".

"Програма озброєнь Північної Кореї є серйозною загрозою для Азійсько-Тихоокеанського регіону і всієї міжнародної спільноти. Ми готові використовувати весь спектр військових можливостей для захисту батьківщини США і наших союзників", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, Вашингтон розгорне у Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення, про що домовилися президент США Дональд Трамп і глава Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі у Нью-Йорку.

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23 09 2017 23:50
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