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Бондарчук, підозрюваний у розкраданні $7,4 млн, просить притулку у Великобританії

Питання його екстрадиції в Україну відкладене до вересня-листопада
Колишній керівник державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" Сергій Бондарчук звернувся до уряду Великобританії з проханням надати йому політичний притулок.
Бондарчук, підозрюваний у розкраданні $7,4 млн, просить притулку у Великобританії Сергій Бондарчук. Фото: radiosvoboda.org

"У зв'язку з цим зверненням, Королівський суд Лондона (Великобританія) переніс на вересень-листопад розгляд запиту про його екстрадицію, тобто до того моменту, поки не буде розглянуте питання політичного притулку", - повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, інформують "Українські Новини".

Варто відзначити, що раніше Бондарчук пояснив своє перебування у Великобританії відрядженням СБУ "для вивчення англійської мови".

Нагадаємо, що 17 березня 2017 року, колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука було заарештовано в Лондоні. На 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.

В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.

З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.

Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави, що дорівнює 2,48 млн грн.

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