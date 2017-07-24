Бондарчук, підозрюваний у розкраданні $7,4 млн, просить притулку у Великобританії
"У зв'язку з цим зверненням, Королівський суд Лондона (Великобританія) переніс на вересень-листопад розгляд запиту про його екстрадицію, тобто до того моменту, поки не буде розглянуте питання політичного притулку", - повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, інформують "Українські Новини".
Варто відзначити, що раніше Бондарчук пояснив своє перебування у Великобританії відрядженням СБУ "для вивчення англійської мови".
Нагадаємо, що 17 березня 2017 року, колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука було заарештовано в Лондоні. На 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.
З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".
Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.
В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.
З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.
Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави, що дорівнює 2,48 млн грн.
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