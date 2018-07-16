Booking заборонив бронювати житло в окупованому Криму
"На жаль, в даний момент на нашому сайті неможливо забронювати проживання в Криму з метою відпочинку", - повідомляється на сайті сервісу, повідомляє "Крим.Реалії".
Власниця одного з хостелів в окупованому Судаку на своїй сторінці в Facebook опублікувала офіційну відповідь від сервісу, де пояснюється, що компанія обмежила бронювання через санкції Євросоюзу, повідомляється у виданні.
"Компанія Booking.com завжди прагнути дотримуватися всі відповідні і чинні закони, що діють на території, де вона працює. Оскільки Booking.com B.V. базується в Нідерландах, ми повинні дотримуватися торгові санкції ЄС щодо Криму. Згідно з санкціями, компанії Booking.com заборонено пропонувати будь-які послуги, безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю у Криму", - йдеться у відповіді компанії.
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