Борець з корупцією Миколаївської міськради попався на хабарі

Чиновник вимагав від підприємця хабар у розмірі п'ять тисяч доларів

Поліція затримала на хабарі чиновника Департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції Миколаївської міськради.

Чиновник вимагав від підприємця хабар у розмірі 5 тисяч доларів, повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

Він обіцяв закрити очі на розміщення ним МАФів на земельній ділянці, термін оренди якої закінчився. Для отримання грошей він вирішив залучити посередника.

Хабарника затримали після передачі йому першої частини зазначеної суми (1 тисячі доларів).

"Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням)", – повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на 8-12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.

Також, правоохоронці за вимагання та отримання хабара затримали голову Козятинської районної ради Вінницької області та посередника - директора малого приватного підприємства, який повинен був передати гроші посадовцеві.