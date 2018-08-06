БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа його словами, пропозиція щодо збільшення дотацій вугільникам уже двічі провалювалося у ВР, і закликав депутатів підтримати її наступного тижня, 12 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Борг із зарплат на держшахтах становить 350 млн грн
Борг із заробітної плати на державних шахтах на сьогодні становить 350 млн грн, для його погашення необхідно збільшити дотації в держбюджеті, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.
"Уряд Володимира Гройсмана отримав шахти з 18 млрд (грн) заборгованості і 850 млн грн заборгованості із заробітної плати. На сьогодні - за два роки і два місяці - заборгованість становить 350 млн грн", - сказав він, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.
В березні 2014 року уряд Арсенія Яценюка прийняв держшахти із заборгованістю із зарплати 1,5 млрд грн, хоча в попередні роки рівень бюджетної дотації їм сягав $2 млрд на рік, уточнив Насалик.
Міністр зазначив, що в 2018 році розмір дотації державним вугільним підприємствам було скорочено до 900 млн грн із 2,6 млрд грн.
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