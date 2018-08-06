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Борг із зарплат на держшахтах становить 350 млн грн

Борг із заробітної плати на державних шахтах на сьогодні становить 350 млн грн, для його погашення необхідно збільшити дотації в держбюджеті, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
За його словами, пропозиція щодо збільшення дотацій вугільникам уже двічі провалювалося у ВР, і закликав депутатів підтримати її наступного тижня, 12 червня.
Борг із зарплат на держшахтах становить 350 млн грн Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

"Уряд Володимира Гройсмана отримав шахти з 18 млрд (грн) заборгованості і 850 млн грн заборгованості із заробітної плати. На сьогодні - за два роки і два місяці - заборгованість становить 350 млн грн", - сказав він, виступаючи на годині запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.

В березні 2014 року уряд Арсенія Яценюка прийняв держшахти із заборгованістю із зарплати 1,5 млрд грн, хоча в попередні роки рівень бюджетної дотації їм сягав $2 млрд на рік, уточнив Насалик.

Міністр зазначив, що в 2018 році розмір дотації державним вугільним підприємствам було скорочено до 900 млн грн із 2,6 млрд грн.

 
 
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08 06 2018 14:32
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