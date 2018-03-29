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Борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн, – "Київенерго"

Найбільші борги зафіксовано у Шевченківському та Деснянському районах столиці
Станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.
Борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн, – "Київенерго" Фото: з вільних джерел

"Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ВАТ "Київенерго" на 1 березня 2018 збільшилася на 437 млн грн до 5,62 млрд грн. Найбільшу заборгованість за опалення і гарячу воду перед ПАТ "Київенерго" мають населення та ЖЕО столиці - 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за опалення, 800 млн грн за гарячу воду) і 826 млн грн відповідно", – йдеться у повідомленні прес-служби "Київенерго", пише "112 Україна".

Наголошується, що також зросли і борги державного бюджету за опалення і гарячу воду.

"На 1 березня 2018 борг з компенсації пільг та субсидій за теплоенергію збільшився на 174,7 млн грн і досяг 1,1 млрд грн. Заборгованість організацій, що фінансуються з держбюджету, склала 191,2 млн грн", – додали в "Київенерго".

Повідомляється, що найбільші борги за опалення і гарячу воду зафіксовано в Шевченківському (502,8 млн грн) та Деснянському (434,2 млн грн) районах столиці.

У "Київенерго" наголошують, що не мають інших фінансових джерел для погашення заборгованості за спожитий газ, крім розрахунків споживачів, тому недотримання платниками фінансової дисципліни ставить під загрозу роботу компанії. Сплачені клієнтами гроші зараховуються на спеціальні рахунки, з яких, згідно алгоритму НКРЕКП, автоматично перераховуються на оплату за газ та його транспортування.

Нагадаємо, що низка районів та житлових масивів Києва залишаться без водопостачання з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури.

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29 03 2018 12:55
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