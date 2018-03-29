Борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн, – "Київенерго"
"Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ВАТ "Київенерго" на 1 березня 2018 збільшилася на 437 млн грн до 5,62 млрд грн. Найбільшу заборгованість за опалення і гарячу воду перед ПАТ "Київенерго" мають населення та ЖЕО столиці - 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за опалення, 800 млн грн за гарячу воду) і 826 млн грн відповідно", – йдеться у повідомленні прес-служби "Київенерго", пише "112 Україна".
Наголошується, що також зросли і борги державного бюджету за опалення і гарячу воду.
"На 1 березня 2018 борг з компенсації пільг та субсидій за теплоенергію збільшився на 174,7 млн грн і досяг 1,1 млрд грн. Заборгованість організацій, що фінансуються з держбюджету, склала 191,2 млн грн", – додали в "Київенерго".
Повідомляється, що найбільші борги за опалення і гарячу воду зафіксовано в Шевченківському (502,8 млн грн) та Деснянському (434,2 млн грн) районах столиці.
У "Київенерго" наголошують, що не мають інших фінансових джерел для погашення заборгованості за спожитий газ, крім розрахунків споживачів, тому недотримання платниками фінансової дисципліни ставить під загрозу роботу компанії. Сплачені клієнтами гроші зараховуються на спеціальні рахунки, з яких, згідно алгоритму НКРЕКП, автоматично перераховуються на оплату за газ та його транспортування.
Нагадаємо, що низка районів та житлових масивів Києва залишаться без водопостачання з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки