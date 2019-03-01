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Борг США зріс на 2 трильйони доларів за два роки президентства Трампа

Під час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв взагалі "позбутися" державного боргу
За офіційною статистикою, державний борг Сполучених Штатів за останні два роки, з моменту приходу до влади адміністрації Дональда Трампа, зріс на $2 трлн, побивши майже 70-річний рекорд по відношенню до розміру ВВП країни.
Борг США зріс на 2 трильйони доларів за два роки президентства Трампа Фото: gettyimages.com

"Державний борг США станом на кінець 2018 року становив $21,974 трлн, що на $2 трлн більше, ніж до того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду", - наводить телеканал CNN статистику американського Мінфіну.

Загалом, державний борг США зростав прискореними темпами після фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалили фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву.

Заборгованість почала зменшуватися на початку терміну президентства Трампа, однак знову зросла минулого року. Тоді, наприкінці 2017 року, була проведена реформа, яка призвела до зниження податків, а також суттєвого зменшення корпоративного оподаткування, що зменшило доходи до казначейства.

Під час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв взагалі "позбутися" державного боргу впродовж двох президентських термінів, тобто за вісім років.

Тим не менше, за даними бюджетного офісу Конгресу, загальний державний борг США у 2018 році за рік зріс на 3,5% до 78% ВВП, що є найвищим показником з 1950 року.

Як підкреслюється, це особливо незвично для такої потужної економіки як США без нових значних витрат. Якщо жодних змін не відбудеться, бюджетний комітет Конгресу прогнозує, що держборг збільшиться до 96% ВВП у 2028 році.

Нагадаємо, що протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

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03 01 2019 23:59
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