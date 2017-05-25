Борг ТЦ Караван перед російським ВТБ власник центру викупив за $76 млн

Український бізнесмен Олександр Ярославський, власник ТЦ Караван викупив борг торгового центру перед російським ВТБ в розмірі $76 млн.

"Півтора місяці тому я зустрівся з головою правління ВТБ Костіним і викупив до копійки весь борг київського Каравану - $76 млн. Так що всі злостивці нехай заспокояться. Підписання мирової угоди зайняло буквально 15 хвилин", - заявив він в інтерв'ю виданню Цензор.net.

В березні 2013 року "ВТБ Банк" та ПРАТ "Лекс Холдинг" уклали кредитний договір про надання кредитної лінії на 75,81 млн доларів. Термін повернення кредиту закінчився 15 серпня 2016 року. Слідство вважає, що ПРАТ "Лекс Холдинг" не збирається погашати кредит, і лише для створення видимості вчинила кілька платежів у рахунок погашення на суму в 1,913 млн доларів, при цьому останній платіж був здійснений 24 лютого 2016.

Поліція вважає, що, не бажаючи повертати "ВТБ Банку" взятий кредит, ПРАТ "Лекс Холдинг" сформувало фіктивну заборгованість перед ТОВ "Центр юридичного обслуговування "Егида" (Харків) у розмірі 600 тис. гривень. У зв'язку з цим 7 вересня 2016 року Госпсуд Києва за позовом цього ж центру юридичного обслуговування "Егида" відкрив справу про банкрутство ПРАТ "Лекс Холдинг".

Поліція стверджує, що рішення розпочати процедуру банкрутства було прийнято, щоб у подальшому мати можливість зняти обтяження на іпотечне майно з метою відчуження його третім особам, не повертаючи борг банку.

У лютому Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно торгово-розважального центру "Караван" за адресою вулиця Лугова, 12 в Києві, який належить ПРАТ "Лекс Холдинг", кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Олександр Ярославський.