Борги українців за газ зросли майже вдвічі

Заборгованість за опалення і гарячу воду в травні зросла на 3,4% - до 8,9 млрд грн.

Заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зросла на 7,4% і становила 2,9 млрд гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів порівняно з попереднім місяцем майже не змінилася і становила 400 млн гривень, - повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 28,6% і становила 1,8 млрд гривень.

За даними Держстату, у травні українці сплатили за електроенергію 2,7 млрд гривень (98,6% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець травня становила 3,9 млрд гривень.

Заборгованість за опалення і гарячу воду в травні зросла на 3,4% - до 8,9 млрд гривень. Всього в травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 5,2 млрд гривень, що становило 73,6% нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати спостерігався в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях (154,1%, 142,7% та 134,8% відповідно), а найнижчий - у Чернігівській, Черкаській та Вінницькій (21,6%, 25,3% і 33,4% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-травень 2017 року з населенням було укладено 19,9 тисяч договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 107,5 млн гривень.

Зазначимо, що згальна сума боргу підприємств теплокомуненерго за спожиту енергію становить 24,6 млрд грн, з яких 12,4 млрд грн були накопичені ще до 2016 року.

Нагадаємо, що починаючи з 1 травня, житлова субсидія не буде призначатися на наступний період, якщо у споживача є 2-місячна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.