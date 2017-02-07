Борги українців за газ зросли майже вдвічі
Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зросла на 7,4% і становила 2,9 млрд гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів порівняно з попереднім місяцем майже не змінилася і становила 400 млн гривень, - повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної служби статистики.
Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 28,6% і становила 1,8 млрд гривень.
За даними Держстату, у травні українці сплатили за електроенергію 2,7 млрд гривень (98,6% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець травня становила 3,9 млрд гривень.
Заборгованість за опалення і гарячу воду в травні зросла на 3,4% - до 8,9 млрд гривень. Всього в травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 5,2 млрд гривень, що становило 73,6% нарахованих за цей період сум.
Найвищий рівень оплати спостерігався в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях (154,1%, 142,7% та 134,8% відповідно), а найнижчий - у Чернігівській, Черкаській та Вінницькій (21,6%, 25,3% і 33,4% відповідно).
Також повідомляється, що за січень-травень 2017 року з населенням було укладено 19,9 тисяч договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 107,5 млн гривень.
Зазначимо, що згальна сума боргу підприємств теплокомуненерго за спожиту енергію становить 24,6 млрд грн, з яких 12,4 млрд грн були накопичені ще до 2016 року.
Нагадаємо, що починаючи з 1 травня, житлова субсидія не буде призначатися на наступний період, якщо у споживача є 2-місячна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
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