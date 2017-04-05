Боровик збирається оскаржувати позбавлення його громадянства

Чиновник додав, що "Порошенко і його команда – це велика частина економічних проблем в Україні"

Екс-заступник міністра економіки та колишній радник Саакашвілі Олександр Боровик заявляє, що позбавлення його українського громадянства є незаконним.

"Українські органи до мене не зверталися, і питання мого громадянства ніхто, крім німецького уряду, зі мною не обговорював. Причин для позбавлення мене українського громадянства немає - після надання мені українського громадянства я друге громадянство не приймав і на службі іноземних країн не був", - розповів Боровик у коментарі "Українській правді".

Він наголосив, що наразі йому нічого невідомо про відповідний указ.

"Тому якщо президент справді щось підписав, це не конституційно", - переконаний Боровик.

Чиновник додав, що "Порошенко і його команда – це велика частина економічних проблем в Україні".

Він зазначив, що з червня минулого року перебуває за кордоном і не планує повертатися в Україну, оскільки маю інформацію про те, що проти нього готуються провокації.

"В червні минулого року коли я був у відряджені до Європи, мене повідомили, що СБУ готує провокацію в одеському аеропорту - якісь звинувачення і підпис про невиїзд. Тоді я вирішив в Україну не повертатись", - сказав він.

"Я не вірю в українське правосуддя і правоохоронним органам - прокуратурі, СБУ - також не вірю. Головне, що мене запрошувала команда президента в січні 2015 року робити реформи в галузі економіки. На жаль, ніяких реформ вони не роблять. Щоб боротися за реформи мені треба було іти в політику і, будучи там, я мав сказати - президент, його команда, Народний Фронт - це велика частина економічних проблем в Україні", - зазначив Боровик.

На уточнення, чи досі він є депутатом Одеської міської ради, як це вказано на сайті мерії, Боровик відповів, що не визначає цього органу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка та колишнього заступника одеського губернатора Олександра Боровика.