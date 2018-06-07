Бортпровідники Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії проведуть страйк

Профсоюзи заявили, що страйки можуть продовжитися, якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки щодо деяких умови працевлаштування

Бортпровідники ірландської лоукост-компанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії страйкуватимуть наприкінці липня.

В Італії бортпровідники проведуть 24-годинний страйк 25 липня, а співробітники компанії в Іспанії, Португалії та Бельгії страйкуватимуть 48 годин 25-26 липня, повідомляє ВВС.

Профсоюзи заявили, що страйки можуть продовжитися, якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки щодо деяких умови працевлаштування.

У середу профспілки передали керівництву перелік своїх умов. Серед них вимога про оплату на банківські рахунки у країнах проживання співробітників, а не в Республіці Ірландія.

Нагадаємо, 23 жовтня газета Libération опублікувала розслідування ситуації в авіакомпанії Ryanair. В інтерв'ю Libération співробітники Ryanair розповіли газеті, що залишають лоукостер через підвищені навантаження і погані умов праці.

Раніше Ryanair скасувала рейси для 400 тисяч пасажирів. Сума збитків компанії може скласти до 25 млн євро.

Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.

Представники Ryanair повідомили, що компанія скасує ще 34 рейси в зимовий період (з листопада 2017 до березня 2018 року).

Водночас, Бельгія подала до суду на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування понад 2 тисяч рейсів.