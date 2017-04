Борис Джонсон скасував візит до Москви через хіматаку Ідлібу

"Я не поїду з візитом до Москви в понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет - переговори з моїми колегами по G7 щодо Сирії і російської підтримки Асада", - написав Джонсон у своєму Twitter.

I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad