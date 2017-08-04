Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Борис Джонсон скасував візит до Москви через хіматаку Ідлібу

Водночас, за словами Джонсона, візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви відбудеться, як і було заплановано
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон скасував свій візит до Москви, призначений на понеділок, 10 квітня, через ситуацію з хімічною атакою в Сирії.
Борис Джонсон скасував візит до Москви через хіматаку Ідлібу Борис Джонсон. Фото: topnews.in

"Я не поїду з візитом до Москви в понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет - переговори з моїми колегами по G7 щодо Сирії і російської підтримки Асада", - написав Джонсон у своєму Twitter.

 

 

 

"Події в Сирії корінним чином змінили ситуацію. Мій пріоритет – продовжувати контакти з США та іншими напередодні зустрічі G7 10-11 квітня – для створення скоординованої міжнародної підтримки режиму припинення вогню на місцях і активізації політичного процесу. Я буду працювати, щоб організувати для інших партнерів-однодумців зустріч і обговорити подальші дії", – йдеться в заяві глави МЗС Британії.

Водночас, за словами Джонсона, візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви відбудеться, як і було заплановано, 11-12 квітня – після зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".

"Він зможе донести наше чітке і скоординоване послання росіянам", – пояснив Борис Джонсон.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Читайте також: "Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2017 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.