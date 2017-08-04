Борис Джонсон скасував візит до Москви через хіматаку Ідлібу
"Я не поїду з візитом до Москви в понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет - переговори з моїми колегами по G7 щодо Сирії і російської підтримки Асада", - написав Джонсон у своєму Twitter.
I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad— Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 квітня 2017 р.
"Події в Сирії корінним чином змінили ситуацію. Мій пріоритет – продовжувати контакти з США та іншими напередодні зустрічі G7 10-11 квітня – для створення скоординованої міжнародної підтримки режиму припинення вогню на місцях і активізації політичного процесу. Я буду працювати, щоб організувати для інших партнерів-однодумців зустріч і обговорити подальші дії", – йдеться в заяві глави МЗС Британії.
Водночас, за словами Джонсона, візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви відбудеться, як і було заплановано, 11-12 квітня – після зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".
"Він зможе донести наше чітке і скоординоване послання росіянам", – пояснив Борис Джонсон.
Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.
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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
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