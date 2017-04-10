Борис Джонсон у Лівії пожартував про мертві тіла у місті Сирт

Деякі активісти від партії прем'єр-міністра Терези Мей засміялися над жартом перед тим, як ведучий змінив цю тему

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що лівійське місто Сирт зможе стати новим Дубаєм, якщо зможе очиститися від трупів.

Джонсон, який образив деяких союзників своїм легковажними зауваженнями, сказав членам Консервативної партії, що лівійське місто Сирт можна перетворити на наступний Дубай британськими інвесторами, якщо вони зможуть очистити його від мертвих тіл, повідомляє Reuters.

"У них є блискуче бачення, щоб перетворити Сирт, за допомогою міського самоуправління Сирту, - перетворити його в наступний Дубай", - сказав Джонсон. "Єдине, що їм треба зробити, - це очистити (місто) від трупів, а потім ми будемо там (інвестори - Ред.)".

Повідомляється, що деякі активісти від партії прем'єр-міністра Терези Мей засміялися над жартом перед тим, як ведучий змінив цю тему, заявивши: "Наступне питання".

Як відомо, Британія та Франція відіграли провідну роль у тому, щоб допомогти повстанцям повалити режим Муаммара Каддафі в 2011 році. З того часу країна зіткнулася з хаосом, із тисячами жертв.

На початку 2015 року бойовики ІДІЛ захопили місто Сирт, перетворивши його в найважливішу базу за межами Близького Сходу та залучивши у місто велику кількість іноземних бойовиків. Згодом, місто було очищено від бойовиків.

Довідка:

Після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році Лівія розкололася на безліч конкуруючих збройних таборів.

Уряд національної єдності Лівії на чолі з Фаїзом Сараджем сформували за посередництва ООН і Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.