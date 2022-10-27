RSS
НОВИНИ

Борис Джонсон займеться новим "планом Маршалла" для України – ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він планує заснувати відповідний фонд.
Борис Джонсон займеться новим "планом Маршалла" для України – ЗМІ Фото: з вільних джерел
Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зайнявся створенням нової організації для підтримки України та відновлення економіки країни після війни. Зокрема Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він планує заснувати відповідний фонд.
 
Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела, близькі до Джонсона. 
 
Як зазначає видання, за словами друзів Джонсона, новий фонд може зібрати мільйони на відновлення України.
 
Один із друзів експрем'єра Британії назвав це "Планом Маршалла для України". За його словами, Джонсон "залучить багато грошей" від приватних донорів.
 
Інше джерело підтвердило, що Джонсон займатиметься планом відновлення України. "Він працює над великим проєктом, пов'язаним з Україною, що стосуватиметься реконструкції", – сказав знайомий британського експрем'єра, який побажав залишитися анонімним.
 
Видання наголошує, що така діяльність допоможе Джонсону "закріпитися на міжнародній арені". "Він прагне збудувати нову кар'єру", – зазначає The Telegraph.
 
На wе нещодавно натякав новий глава уряду Британії Ріші Сунак. "Я щиро сподіваюся, що він продовжуватиме створювати внесок у суспільне життя вдома і за кордоном", – відзначав Сунак, говорячи про Джонсона.
 
Подібні відомості надавали джерела Financial Times. За інформацією цього видання, Джонсон хоче використати позицію, яку він створив, обіймаючи посаду прем'єра Британії, як один із основних чинників рушійної сили західної підтримки України.
 
 
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Борис Джонсон із перших днів повномасштабної війни рф проти України почав надавати всебічну підтримку нашій країні. За словами українського лідера, небагато політиків готові діяти так, як Джонсон.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2022 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.