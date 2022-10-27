Борис Джонсон займеться новим "планом Маршалла" для України – ЗМІ

Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він планує заснувати відповідний фонд.

Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зайнявся створенням нової організації для підтримки України та відновлення економіки країни після війни. Зокрема Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він планує заснувати відповідний фонд.

Про це повідомляє The Telegraph , посилаючись на джерела, близькі до Джонсона.

Як зазначає видання, за словами друзів Джонсона, новий фонд може зібрати мільйони на відновлення України.

Один із друзів експрем'єра Британії назвав це "Планом Маршалла для України". За його словами, Джонсон "залучить багато грошей" від приватних донорів.

Інше джерело підтвердило, що Джонсон займатиметься планом відновлення України. "Він працює над великим проєктом, пов'язаним з Україною, що стосуватиметься реконструкції", – сказав знайомий британського експрем'єра, який побажав залишитися анонімним.

Видання наголошує, що така діяльність допоможе Джонсону "закріпитися на міжнародній арені". "Він прагне збудувати нову кар'єру", – зазначає The Telegraph.

На wе нещодавно натякав новий глава уряду Британії Ріші Сунак. "Я щиро сподіваюся, що він продовжуватиме створювати внесок у суспільне життя вдома і за кордоном", – відзначав Сунак, говорячи про Джонсона.

Подібні відомості надавали джерела Financial Times. За інформацією цього видання, Джонсон хоче використати позицію, яку він створив, обіймаючи посаду прем'єра Британії, як один із основних чинників рушійної сили західної підтримки України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Борис Джонсон із перших днів повномасштабної війни рф проти України почав надавати всебічну підтримку нашій країні. За словами українського лідера, небагато політиків готові діяти так, як Джонсон.