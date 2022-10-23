ПОЛІТИКА НОВИНИТаким чином, уряд очолить колишній міністр фінансів Ріші СунакПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Борис Джонсон знявся з прем'єрських перегонів
Фото: з вільних джерел
Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії. Про це у неділю, 23 жовтня, повідомив телеканал Sky News.
Донедавна Джонсон вважався одним із лідерів виборчих перегонів. Таким чином, Ріші Сунак за відсутності конкурентів стає наступним прем'єр-міністром та лідером країни.
Нагадаємо, прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку.
Екс-прем’єр Борис Джонсон має намір боротися за пост глави уряду Великої Британії після відставки Ліз Трасс.
За даними опитування YouGov, він є фаворитом серед членів Консервативної партії.
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23 10 2022 23:20 МЕДІА
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