Борис Джонсон знявся з прем'єрських перегонів

Таким чином, уряд очолить колишній міністр фінансів Ріші Сунак

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Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії. Про це у неділю, 23 жовтня, повідомив телеканал Sky News. Донедавна Джонсон вважався одним із лідерів виборчих перегонів. Таким чином, Ріші Сунак за відсутності конкурентів стає наступним прем'єр-міністром та лідером країни. Нагадаємо, прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку. Екс-прем’єр Борис Джонсон має намір боротися за пост глави уряду Великої Британії після відставки Ліз Трасс. За даними опитування YouGov, він є фаворитом серед членів Консервативної партії.

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