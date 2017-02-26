Бориса Нємцова згадували на Майдані Незалежності в Києві, – ФОТО На думку присутніх, за два роки стало зрозуміло, що реальних убивць Нємцова в російському суді не назвуть

У центрі Києва пройшов мітинг пам'яті опозиційного російського політика Бориса Нємцова, якого вбили в ніч на 28 лютого 2015 року в центрі Москви.

Фото: censor.net.ua

Учасники мітингу висловили протест проти політичних переслідувань у Росії та вшанували пам'ять Бориса Нємцова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото: censor.net.ua На думку присутніх, за два роки, що минули з моменту вбивства, стало зрозуміло, що реальних замовників і виконавців цього злочину в російському суді не назвуть.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua Присутнім нагадали, що в останні місяці свого життя Нємцов збирав інформацію щодо російської військової агресії на сході України, боровся з пропагандою Кремля і послідовно виступав проти окупації Криму та агресивної політики РФ стосовно України.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова. На "Марші пам'яті Бориса Нємцова" в Москві облили зеленкою голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова.

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