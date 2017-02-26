Бориса Нємцова згадували на Майдані Незалежності в Києві, – ФОТО
Учасники мітингу висловили протест проти політичних переслідувань у Росії та вшанували пам'ять Бориса Нємцова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото: censor.net.ua
На думку присутніх, за два роки, що минули з моменту вбивства, стало зрозуміло, що реальних замовників і виконавців цього злочину в російському суді не назвуть.
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Присутнім нагадали, що в останні місяці свого життя Нємцов збирав інформацію щодо російської військової агресії на сході України, боровся з пропагандою Кремля і послідовно виступав проти окупації Криму та агресивної політики РФ стосовно України.
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Фото: censor.net.ua
Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова.
На "Марші пам'яті Бориса Нємцова" в Москві облили зеленкою голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків