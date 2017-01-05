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Бориса Олійника поховають 3 травня на Байковому кладовищі в Києві

Міністерство культури оприлюднило план заходів, пов’язаних з церемонією поховання
Поета Бориса Олійника поховають у Києві на Байковому кладовищі 3 травня.
Бориса Олійника поховають 3 травня на Байковому кладовищі в Києві Фото: bbc.com

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України.

Міністерство культури надало план заходів, пов’язаних з церемонією поховання Бориса Олійника.

2 травня з 19:00 відбудеться поминальне богослужіння (всенічне бдіння) у Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.

3 травня з 9:00-9:45 відбудеться поминальне богослужіння (панахида) у Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.

Потім з 10:30-13:00 відбудеться церемонія прощання в клубі Кабміну (Інститутська, 7).

Поховають поета на Байковому кладовищі 3 травня о 14:00.

Нагадаємо, український поет Борис Олійник помер вчора, 30 квітня, на 82-му році життя.

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01 05 2017 20:50
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