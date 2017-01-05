CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоета Бориса Олійника поховають у Києві на Байковому кладовищі 3 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бориса Олійника поховають 3 травня на Байковому кладовищі в Києві
Міністерство культури оприлюднило план заходів, пов’язаних з церемонією поховання
Фото: bbc.com
Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України.
Міністерство культури надало план заходів, пов’язаних з церемонією поховання Бориса Олійника.
2 травня з 19:00 відбудеться поминальне богослужіння (всенічне бдіння) у Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.
3 травня з 9:00-9:45 відбудеться поминальне богослужіння (панахида) у Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.
Потім з 10:30-13:00 відбудеться церемонія прощання в клубі Кабміну (Інститутська, 7).
Поховають поета на Байковому кладовищі 3 травня о 14:00.
Нагадаємо, український поет Борис Олійник помер вчора, 30 квітня, на 82-му році життя.
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