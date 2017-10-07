"Бориспіль" не підпише контракт з Ryanair через невигідність для аеропорту

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябикін заявляє про те, що не має наміру підписувати договір з європейською лоукост-компанією Ryanair в разі його подальшої невигідності для аеропорту.

"Це моя позиція як менеджера, який несе відповідальність за діяльність підприємства, і у якого чітко визначені контрактом пріоритети в його роботі. І в моїх пріоритетах чітко стоїть, що я зобов'язаний забезпечити виконання фінансових планів і беззбитковості підприємства. І я буду стояти на цій позиції до кінця. я готовий піти, але підписувати договір в тому форматі, який буде збитковим для аеропорту, я не збираюся", - заявив Рябкін, повідомляють "Українські Новини".

Зокрема, гендиректор "Борисполя" заявив про те, що аеропорт може зазнати збитків в розмірі 2 млрд гривень на рік, в разі отримання Ryanair преференцій на лондонському напрямку, по якому вже працює ряд інших авіакомпаній, які також зможуть вимагати зниження тарифікації, якщо таке буде надано лоукост-авіакомпанії.

"Для нас розрахунковий ризик становить близько 25 млн доларів на рік, якщо подібна ставка буде надана всім іноземним авікомпанії", - заявив Рябикін.

Він також зазначив, що схожа ситуація може скластися також і з національним перевізником - авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" - яка зможе поміняти аеропорт в кінцевому пункті призначення, не змінюючи при цьому місто прибуття пасажирів більш ніж для 2,8 млн пасажирів, що призведе до недоотримання аеропортом прибутку в розмірі 750 млн гривень.

За словами Рябикіна, договір з Ryanair не буде підписаний тільки в одному випадку - якщо він буде невигідний для аеропорту як для державного підприємства.

Також Павло Рябикін звинувачує європейську лоукост-компанію Ryanair в політичному тиску на аеропорт з метою підписання контракту.

"Позиції контракту йдуть з позначкою "строго конфіденційно", але в кінці обов'язково копія міністру Омеляну. Наскільки це відповідає етиці ведення ділових переговорів з боку Ryanair, я зрозуміти не можу. Будь-яка переписка, яка йде між аеропортом "Бориспіль" і перевізником, йде строго конфіденційно, але обов'язково копія міністру Омеляну, а потім це ж лист виявляється у прем'єр-міністра, який починає дуже ввічливо і коректно, але жваво цікавитися тим, "як же там обстановка з Ryanair". Я не можу назвати таку обстановку ніяк інакше як нездоровою, де використовується однозначно політичний тиск для підписання такого контракту", - заявив Рябикін.

У той же час він підкреслює, що ряд позицій контракту, запропонований авіакомпанією, є незаконними для України, а сам контракт в його базової формі - невигідним для аеропорту як держпідприємства і для України в цілому.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що лоукостер Ryanair сьогодні може оголосити про те, що скасує польоти в Україну.

Ірландська лоу-кост-авіакомпанія вже призупинила продаж квитків у всіх напрямках з Києва та Львова.