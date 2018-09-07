Бориспіль очолив європейський рейтинг аеропортів
Зазначається, що він зайняв перше місце серед великих європейських аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 млн пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 22,2%.
"Бориспіль продемонстрував динаміку на рівні +22,2%, випередивши в тому числі аеропорти Афін, Варшави і Будапешта", - повідомила прес-служба аеропорту.
Крім того, високу динаміку розвитку в групі продемонстрували аеропорти Внуково (+16,8%), Афіни (+15,4%), Варшава (+15,1%) і Будапешт (+13,4%).
Аеропорт зазначає, що в травні, під час обслуговування пасажирів та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві, Бориспіль досяг рекордного навантаження 60,3 тис. пасажирів.
Міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні. Загальна площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну - довжиною 4 тис. м, шириною 60 м, другу - довжиною 3,5 тис. м, шириною 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.
Рейтинг ACI Europe за травень включив 229 аеропортів, які представляють більше 88% європейського пасажиропотоку.
Нагадаємо, за оцінкою Міжнародної ради аеропортів у 1-му кварталі 2018 року аеропорт "Бориспіль" увійшов у п’ятірку лідерів рейтингу в групі аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 мільйонів пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 15,3%.
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