Бориспіль очолив європейський рейтинг аеропортів

Бориспіль став лідером у рейтингу найбільш швидкозростаючих європейських аеропортів

За підсумками травня 2018 року Міжнародний аеропорт Бориспіль очолив рейтинг найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи за оцінкою міжнародної ради аеропортів (ACI Europe).

Зазначається, що він зайняв перше місце серед великих європейських аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 млн пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 22,2%.

"Бориспіль продемонстрував динаміку на рівні +22,2%, випередивши в тому числі аеропорти Афін, Варшави і Будапешта", - повідомила прес-служба аеропорту.

Крім того, високу динаміку розвитку в групі продемонстрували аеропорти Внуково (+16,8%), Афіни (+15,4%), Варшава (+15,1%) і Будапешт (+13,4%).

Аеропорт зазначає, що в травні, під час обслуговування пасажирів та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві, Бориспіль досяг рекордного навантаження 60,3 тис. пасажирів.

Міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні. Загальна площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну - довжиною 4 тис. м, шириною 60 м, другу - довжиною 3,5 тис. м, шириною 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

Рейтинг ACI Europe за травень включив 229 аеропортів, які представляють більше 88% європейського пасажиропотоку.

Нагадаємо, за оцінкою Міжнародної ради аеропортів у 1-му кварталі 2018 року аеропорт "Бориспіль" увійшов у п’ятірку лідерів рейтингу в групі аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 мільйонів пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 15,3%.