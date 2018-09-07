Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Бориспіль очолив європейський рейтинг аеропортів

Бориспіль став лідером у рейтингу найбільш швидкозростаючих європейських аеропортів
За підсумками травня 2018 року Міжнародний аеропорт Бориспіль очолив рейтинг найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи за оцінкою міжнародної ради аеропортів (ACI Europe).
Бориспіль очолив європейський рейтинг аеропортів Фото:kbp.kiev.ua

Зазначається, що він зайняв перше місце серед великих європейських аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 млн пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 22,2%.

"Бориспіль продемонстрував динаміку на рівні +22,2%, випередивши в тому числі аеропорти Афін, Варшави і Будапешта", -  повідомила прес-служба аеропорту.

Крім того, високу динаміку розвитку в групі продемонстрували аеропорти Внуково (+16,8%), Афіни (+15,4%), Варшава (+15,1%) і Будапешт (+13,4%).

Аеропорт зазначає, що в травні, під час обслуговування пасажирів та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві, Бориспіль досяг рекордного навантаження 60,3 тис. пасажирів.

Міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні. Загальна площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну - довжиною 4 тис. м, шириною 60 м, другу - довжиною 3,5 тис. м, шириною 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

Рейтинг ACI Europe за травень включив 229 аеропортів, які представляють більше 88% європейського пасажиропотоку.

Нагадаємо, за оцінкою Міжнародної ради аеропортів у 1-му кварталі 2018 року аеропорт "Бориспіль" увійшов у п’ятірку лідерів рейтингу в групі аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 мільйонів пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 15,3%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.