"Бориспіль" підпише контракт з "Ryanair" впродовж двох тижнів, - Омелян
У цьому переконує міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
"Контракт аеропорту "Львів" із Ryanair уже підписано, контракт "Борисполя" з Ryanair буде підписано впродовж найближчих двох тижнів. Ми суттєво знизили аеропортові збори в "Борисполі" для усіх авіакомпаній", - сказав міністр.
Омелян також наголосив, що можливість громадян подорожувати пришвидшить розвиток України.
"Ціна 300-500 дол. польоту до Європи - це неправильно. 80% українців, які ніколи не покидають межі області, - це неправильно. Коли ціна буде 20-30 євро, буде інший підхід. Українці, які подорожуватимуть, вимагатимуть від місцевої та центральної влади змін сьогодні. Вони порівнюватимуть Київ із Парижем, Міланом, Берліном і питатимуть, чому в нас не так", - заявив Омелян.
За словами очільника міністерства, завданням держави є здешевлення квитків для українців і туристів.
Крім того, він висловив сподівання, що цього року, окрім Ryanair, ще щонайменше дві компанії оголосять про свої польоти в Україну.
Нагадаємо, що в березні стало відомо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" ніяк не міг задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.
Проте у квітні керівництво аеропорту "Бориспіль" таки досягло домовленості про співпрацю з лоукостером Ryanair.
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