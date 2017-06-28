"Бориспіль" підпише контракт з "Ryanair" впродовж двох тижнів, - Омелян

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має укласти угоду з ірландською лоук-кост авіакомпанією Ryanair протягом двох найближчих тижнів.

У цьому переконує міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Контракт аеропорту "Львів" із Ryanair уже підписано, контракт "Борисполя" з Ryanair буде підписано впродовж найближчих двох тижнів. Ми суттєво знизили аеропортові збори в "Борисполі" для усіх авіакомпаній", - сказав міністр.

Омелян також наголосив, що можливість громадян подорожувати пришвидшить розвиток України.

"Ціна 300-500 дол. польоту до Європи - це неправильно. 80% українців, які ніколи не покидають межі області, - це неправильно. Коли ціна буде 20-30 євро, буде інший підхід. Українці, які подорожуватимуть, вимагатимуть від місцевої та центральної влади змін сьогодні. Вони порівнюватимуть Київ із Парижем, Міланом, Берліном і питатимуть, чому в нас не так", - заявив Омелян.

За словами очільника міністерства, завданням держави є здешевлення квитків для українців і туристів.

Крім того, він висловив сподівання, що цього року, окрім Ryanair, ще щонайменше дві компанії оголосять про свої польоти в Україну.

Нагадаємо, що в березні стало відомо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" ніяк не міг задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

Проте у квітні керівництво аеропорту "Бориспіль" таки досягло домовленості про співпрацю з лоукостером Ryanair.