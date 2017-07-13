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Бориспіль повідомив про відновлення преговорів з Ryanair

Переговори з Ryanair відбуватимуться у форматі Міністерство - аеропорт" Бориспіль
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.
Бориспіль повідомив про відновлення преговорів з Ryanair Фото: flugzeuge.de

"Я переконаний, що вдалося пояснити, що в ситуації з Ryanair немає місця для категоричних висновків. Я одностайний з прем'єр-міністром в тому, що лоукост компанії повинні прийти на український ринок і для цього необхідно підготувати відповідну нормативну базу", - повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

"Ми відновлюємо переговори з Ryanair у форматі Міністерство - аеропорт" Бориспіль "- Ukraine Investment Promotion Office", - зазначив Рябікін.

Раніше прем’єр-міністр повідомляв про рішення поновити переговори з авіакомпанією, а також залучити НАБУ та Антимонопольний комітет до аудиту всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

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13 07 2017 17:47
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