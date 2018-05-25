"Бориспіль" прийме літаки з фанами "Ліверпуля", чиї рейси раніше скасували

Два дні тому аеропорт отримав запити на слоти ще від трьох широкофюзеляжних суден з уболівальниками Ліверпуля

Уболівальники англійського "Ліверпуля", чиї рейси скасували напередодні Ліги чемпіонів, зможуть потрапити до Києва вчасно.

"Хочу прокоментувати ситуацію з уболівальниками Ліверпуль, перельоти яких нібито не підтверджені Борисполем. На наше глибоке переконання відсутність необхідної комунікації зі стороною, яка відправляє (Ліверпуль і Реал Мадрид) за посередництва УЄФА, призвело до ситуації, в якій частина уболівальників могла не потрапити на матч", - повідомив перший заступник генерального директора Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Він заявив, що на початковому етапі підготовки операційного плану прийму повітряних суден під час Ліги чемпіонів аеропорт констатував інфраструктурну обмеженість прийому і стоянки широкофюзеляжних суден (класу Е). Тому їх кількість обмежили до 8 від кожної сторони.

"Тим не менш, ми не вводили жодних обмежень на кількість повітряних суден класу С (Боїнг 737-800, Аербас 320), тобто чартерів, якими оператори могли привозити фанатів", - додав Дихне.

Він підтвердив, що два дні тому аеропорт отримав запити на слоти ще від трьох широкофюзеляжних суден з уболівальниками Ліверпуля з прильотом на 26 травня.

"На наше глибоке переконання, ми не маємо права підтверджувати слоти, не маючи твердого переконання в можливості вчасно і якісно обслужити літак і не створити тим самим транспортний колапс через накладок в графіках відправлення (рейс оборотний)", — зазначив Дихне і додав, що внаслідок переговорів з авіакомпаніями, які здійснюють регулярні та чартерні перевезення в Борисполі, не пов'язані з перевезенням уболівальників Ліги чемпіонів, аеропорт зміг частково змістити графік польотів і прийняти дані повітряні судна".

Нагадаємо, сотням фанатів "Ліверпуля", які прямували на фінал Ліги чемпіонів до Києва, скасували авіарейси.

Раніше іспанські медіа повідомляли, що вболівальники іспанського "Реала" повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонівчерез проблеми з логістикою і завищені ціни на житло в Києві.