Бориспіль стане хабовим аеропортом, – гендиректор
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.
За його словами, це поняття буде внесено до Стратегії розвитку транспортної галузі в частині авіаційного транспорту.
"Прем'єр-міністр підтримав ініціативу адміністрації аеропорту про плани інфраструктурного розвитку, зокрема, розширення галереї діючого терміналу, розширення перону біля терміналу D, розширення транзитної зони, модернізація багажної системи, реконструкція другої злітно-посадкової смуги протягом п'яти років і запуск центральної заправної станції", - написав Рябікін.
Також на нараді обговорювалися перспективи регіональних аеропортів з метою розвитку української авіації.
Зокрема, можливості регіональних аеропортів обслуговувати авіакомпанії, які розвивають лоу-кост модель.
Крім цього був виділений великий блок питань, пов'язаних із здешевленням внутрішніх авіаперевезень - принципи оподаткування, здешевлення вартості авіапалива тощо.
За словами Рябікіна, найближчим часом буде сформована міжвідомча робоча група, яка займеться відпрацьовуванням усіх перерахованих вище питань.
Нагадаємо, що в березні стало відомо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" ніяк не міг задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.
Проте у квітні керівництво аеропорту "Бориспіль" таки досягло домовленості про співпрацю з лоукостером Ryanair.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат