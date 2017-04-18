Бориспільських митників звинувачують в незаконному ввезенні на територію України цигарок Вартість арештованого вантажу - 15 млн гривень

Співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області та прокуратури Київської області виявлено та припинено корупційну схему з контрабандного ввезення тютюнових виробів на митну територію України за сприяння посадових осіб Київської митниці ДФС.

Фото: dpsu.gov.ua

За вказаним фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.204 (незаконне придбання, збут чи транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів), - повідомляє Державна фіскальна служба України. У рамках досудового розслідування кримінальних проваджень на території митного поста "Бориспіль-аеропорт" вилучено партію тютюнових виробів без марок акцизного збору орієнтовною ринковою вартістю понад 15 млн. гривень. За наявною інформацією реалізація тютюнових виробів на території України фактично мала здійснюватися через роздрібну торговельну мережу без сплати обов’язкових митних платежів. Згідно з рішенням суду на підакцизний товар накладено арешт та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Раніше, у Харківській області співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та Державною фіскальною службою викрили два злочинні угрупування, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Російської Федерацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію