CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Боснії і Герцеговини висунула обвинувачення 25 колишнім боснійським військовим та поліцейським у скоєнні воєнних злочинів проти сербського цивільного населення та військовополонених під час війни в 1990-х роках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боснія звинуватила 25 осіб у воєнних злочинах проти сербів
У 90-х в селі Чемерно загинули 30 сербів
Фото: telegraf.com
Як повідомляє DW, 11 колишніх військових боснійської армії звинуватили у нападі на сербське село Чемерно на північ від Сараєва, в результаті якого загинули 30 осіб.
Ще 14 обвинуваченим закидають вбивства, катування, нелюдське поводження та незаконне позбавлення волі десятків сербів у районі Коніц.
Серед заарештованих є військовий аташе боснійського посольства в Нідерландах.
Нагадаємо, що 21 грудня, в Гаазі пройшла церемонія закриття Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. Розслідування військових злочинів на Балканському півострові тривало з 1993 року: за цей час у Гаазі були засуджені 90 чиновників і військовослужбовців.
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29 12 2017 22:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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