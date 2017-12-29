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Боснія звинуватила 25 осіб у воєнних злочинах проти сербів

У 90-х в селі Чемерно загинули 30 сербів
Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула обвинувачення 25 колишнім боснійським військовим та поліцейським у скоєнні воєнних злочинів проти сербського цивільного населення та військовополонених під час війни в 1990-х роках.
Боснія звинуватила 25 осіб у воєнних злочинах проти сербів Фото: telegraf.com

Як повідомляє DW, 11 колишніх військових боснійської армії звинуватили у нападі на сербське село Чемерно на північ від Сараєва, в результаті якого загинули 30 осіб.

Ще 14 обвинуваченим закидають вбивства, катування, нелюдське поводження та незаконне позбавлення волі десятків сербів у районі Коніц.

Серед заарештованих є військовий аташе боснійського посольства в Нідерландах.

Нагадаємо, що  21 грудня, в Гаазі пройшла церемонія закриття Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. Розслідування військових злочинів на Балканському півострові тривало з 1993 року: за цей час у Гаазі були засуджені 90 чиновників і військовослужбовців.

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29 12 2017 22:16
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