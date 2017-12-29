Боснія звинуватила 25 осіб у воєнних злочинах проти сербів

Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула обвинувачення 25 колишнім боснійським військовим та поліцейським у скоєнні воєнних злочинів проти сербського цивільного населення та військовополонених під час війни в 1990-х роках.

Як повідомляє DW, 11 колишніх військових боснійської армії звинуватили у нападі на сербське село Чемерно на північ від Сараєва, в результаті якого загинули 30 осіб.

Ще 14 обвинуваченим закидають вбивства, катування, нелюдське поводження та незаконне позбавлення волі десятків сербів у районі Коніц.

Серед заарештованих є військовий аташе боснійського посольства в Нідерландах.

Нагадаємо, що 21 грудня, в Гаазі пройшла церемонія закриття Міжнародного трибуналу по колишній Югославії. Розслідування військових злочинів на Балканському півострові тривало з 1993 року: за цей час у Гаазі були засуджені 90 чиновників і військовослужбовців.