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Боти Facebook почали спілкуватися власною мовою, яку не розуміють люди

Керівництво Facebook вимушене було відключити свою систему штучного інтелекту, після того як машини почали спілкуватися власною мовою, яку люди не розуміли
Боти Facebook почали спілкуватися власною мовою, яку не розуміють люди Фото: ibtimes.co.uk

Про це повідомляє BBC.

Система використовує чат-боти, які спочатку створювалися для спілкування з живими людьми, але поступово почали спілкуватися між собою.

Спочатку вони спілкувалися англійською мовою, але в якийсь момент почали переписуватися на мові, яку вони самі створили в процесі розвитку програми.

У американських ЗМІ з'явилися уривки з "діалогів", які вели між собою віртуальні співрозмовники

Боб: Я можу можу ЯЯ усе інше.

Еліс: Кулі мають нуль для мене для мене для мене для мене для мене.

Системи штучного інтелекту спираються на принцип "заохочення", тобто продовжують дії за умови, що це принесе їм певну "користь". У певний момент вони не отримали від операторів сигнал заохочення на використання англійської мови, тому і вирішили створити свою власну.

Видання Tech Times відмічає, що у роботів спочатку не було обмежень у виборі мови, тому поступово вони і створили свою мову, на якій вони можуть спілкуватися простіше і швидше, ніж англійською.

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31 07 2017 22:19
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