"Бояришнік" повертається: в Росії зняли заборону на продаж концентрату для ванн "Глід"

Рідина, що стала причиною смерті більше 70 росіян, повернеться на прилавки магазинів

У Росії сьогодні, 9 жовтня, закінчився термін заборони на продаж спиртовмісних продуктів, в тому числі концентрату Глоду.

"Ехо Москви" повідомляє, що раніше Росспоживнагляд неодноразово продовжував заборону, останній раз це сталося 12 липня 2017 року, коли обмеження були введені на 90 днів.

"Чергового продовження так і не сталося, і це значить, що Глід повернеться в продаж", - пише видання.

Причини через які російська влада не стала продовжувати заборону, не зрозумілі, хоча раніше чиновники звітували про зменшення кількості алкогольних отруєнь і смертей в РФ після введення надзвичайного заходу.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року в Іркутську було зафіксовано масове отруєння місцевих жителів сурогатним концентратом для ванн Глід - загинули 77 осіб. Згідно з етикеткою, він нібито містить 93% спирту етилового, екстракт глоду. У ході експертизи виявилося, що "Глід" містив метанол і антифриз.

У складі рідини було виявлено смертельно небезпечний метиловий спирт. З тих пір продаж Глоду в Росії булв заборонений.