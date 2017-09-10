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"Бояришнік" повертається: в Росії зняли заборону на продаж концентрату для ванн "Глід"

Рідина, що стала причиною смерті більше 70 росіян, повернеться на прилавки магазинів
У Росії сьогодні, 9 жовтня, закінчився термін заборони на продаж спиртовмісних продуктів, в тому числі концентрату Глоду.
"Бояришнік" повертається: в Росії зняли заборону на продаж концентрату для ванн "Глід" Фото: ТАСС

"Ехо Москви" повідомляє, що раніше Росспоживнагляд неодноразово продовжував заборону, останній раз це сталося 12 липня 2017 року, коли обмеження були введені на 90 днів.

"Чергового продовження так і не сталося, і це значить, що Глід повернеться в продаж", - пише видання.

Причини через які російська влада не стала продовжувати заборону, не зрозумілі, хоча раніше чиновники звітували про зменшення кількості алкогольних отруєнь і смертей в РФ після введення надзвичайного заходу.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року в Іркутську було зафіксовано масове отруєння місцевих жителів сурогатним концентратом для ванн Глід - загинули 77 осіб. Згідно з етикеткою, він нібито містить 93% спирту етилового, екстракт глоду. У ході експертизи виявилося, що "Глід" містив метанол і антифриз. 

У складі рідини було виявлено смертельно небезпечний метиловий спирт. З тих пір продаж Глоду в Росії булв заборонений.

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09 10 2017 17:19
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