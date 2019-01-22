Бойко став тринадцятим кандидатом у президенти
На цьому ж засіданні відмовили в реєстрації громадянам Петру Рекалу і Юрію Боярському, які не внесли необхідної застави 2,5 млн гривень, повідомила прес-служба Центрвиборчкому.
Бойко народився 1958 року в Горлівці. Навчався в Москві в хіміко-технологічному інституті.
Довгий час працював на Рубіжанському державному хімзаводі "Зоря", який виробляв вибухівку для воєнпрому. У 1999-2001 роках очолював Лисичанський НПЗ, після чого переїхав до Києва, де незабаром зайняв посаду голови правління "Нафтогазу України".
У період 2006-2012 років тричі обіймав посаду міністра енергетики в урядах Віктора Януковича і Миколи Азарова. У 2012-2014 роках був віце-прем'єром.
У 2014 році балотувався в президенти, але отримав лише 36 тисяч голосів і зайняв 14 місце.
У 2014 році став депутатом Верховної Ради, пройшовши за списками Опозиційного блоку під №1.
Наприкінці 2018 року Бойко пішов на союз із політичною силою Віктора Медведчука "За життя" і був виключений з Опоблоку.
Іншими кандидатами в президенти є:
- Балашов Геннадій, партія "5.10"
- Богомолець Ольга, самовисуванка
- Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
- Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
- Купрій Віталій, самовисуванець
- Мураєв Євген, партія "Наші"
- Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
- Насіров Роман, самовисуванець
- Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
- Скоцик Віталій, самовисуванець
- Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
- Шевченко Ігор, самовисуванець
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