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Бойко став тринадцятим кандидатом у президенти

У 2014 році за нього проголосували лише 36 тисяч людей
Центральна виборча комісія на засіданні 22 січня зареєструвала 13-го кандидата в президенти. Ним став депутат Верховної Ради Юрій Бойко, який балотується як самовисуванець.
Бойко став тринадцятим кандидатом у президенти Юрій Бойко. Фото: s-ua.com

На цьому ж засіданні відмовили в реєстрації громадянам Петру Рекалу і Юрію Боярському, які не внесли необхідної застави 2,5 млн гривень,  повідомила прес-служба Центрвиборчкому.

Бойко народився 1958 року в Горлівці. Навчався в Москві в хіміко-технологічному інституті.

Довгий час працював на Рубіжанському державному хімзаводі "Зоря", який виробляв вибухівку для воєнпрому. У 1999-2001 роках очолював Лисичанський НПЗ, після чого переїхав до Києва, де незабаром зайняв посаду голови правління "Нафтогазу України".

У період 2006-2012 років тричі обіймав посаду міністра енергетики в урядах Віктора Януковича і Миколи Азарова. У 2012-2014 роках був віце-прем'єром.

У 2014 році балотувався в президенти, але отримав лише 36 тисяч голосів і зайняв 14 місце.

У 2014 році став депутатом Верховної Ради, пройшовши за списками Опозиційного блоку під №1.

Наприкінці 2018 року Бойко пішов на союз із політичною силою Віктора Медведчука "За життя" і був виключений з Опоблоку.

Іншими кандидатами в президенти є:

  •     Балашов Геннадій, партія "5.10"
  •     Богомолець Ольга, самовисуванка
  •     Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
  •     Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
  •     Купрій Віталій, самовисуванець
  •     Мураєв Євген, партія "Наші"
  •     Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
  •     Насіров Роман, самовисуванець
  •     Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
  •     Скоцик Віталій, самовисуванець
  •     Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
  •     Шевченко Ігор, самовисуванець
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22 01 2019 17:23
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