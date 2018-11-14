ПОЛІТИКА НОВИНИНова "Опозиційна платформа - За життя" трансформуватиметься у політичну партію, заявив співголова "Опоблоку" Юрій Бойко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойко йде з "Опоблоку"
Членство у двох партіях, відповідно до закону про політичні партії, неможливе
Юрій Бойко і Борис Колесніков. Фото: zn.ua
"Я впевнений, що ми на правильному шляху. До нашої політичної платформі приєднуються ще кілька громадських організацій, політичних партій. Зараз ми проводимо переговори і вже найближчим часом всі дізнаються про ці організації. Наша об'єднана платформа буде трансформуватися у політичну партію", - повідомив Бойко у вівторок в ефірі "112 каналу", повідомляє УНІАН.
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 листопада, один з лідерів "Опоблоку" Юрій Бойко підписав з Вадимом Рабіновичем договір про створення "Опозиційної платформи - За Життя".
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