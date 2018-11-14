Бойко йде з "Опоблоку"

Членство у двох партіях, відповідно до закону про політичні партії, неможливе

Нова "Опозиційна платформа - За життя" трансформуватиметься у політичну партію, заявив співголова "Опоблоку" Юрій Бойко.

"Я впевнений, що ми на правильному шляху. До нашої політичної платформі приєднуються ще кілька громадських організацій, політичних партій. Зараз ми проводимо переговори і вже найближчим часом всі дізнаються про ці організації. Наша об'єднана платформа буде трансформуватися у політичну партію", - повідомив Бойко у вівторок в ефірі "112 каналу", повідомляє УНІАН.