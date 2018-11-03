Бойкоту не буде: збірна України з біатлону поїде на етап Кубка світу в Росію

До жіночої збірної точно приєднаються Юлія Журавок та Ольга Абрамова

Збірна України з біатлону братиме участь у завершальному етапі Кубка світу в російській Тюмені.

Про це повідомляє Isport з посиланням на коментатора телеканалу "UA:Перший" Андрія Столярчука, який зазначив, що прийняте остаточне рішення про участь збірної України в російському етапі Кубка світу.

До жіночої збірної точно приєднаються Юлія Журавок та Ольга Абрамова, які йдуть у топ-10 загального заліку Кубка IBU.

Раніше команда США вирішила бойкотувати етап Кубка світу в Росії. Також про таке рішення заявили в Чехії.

Водночас лідер норвезької збірної Йоханнес Бьо цю акцію не підтримав та заявив, що готовий їхати в Тюмень.

У грудні минулого року про бойкот змагань у Тюмені повідомила канадська збірна. Біатлоністи заявили, що не довіряють російській антидопінговій системі.

Нагадаємо, збірна України з біатлону стала другою у змішаній естафеті в межах сьомого етапу кубка світу, що триває у фінському Контіолахті.