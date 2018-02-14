Бойові дії на Донбасі можуть спалахнути в будь-який момент, - Хуг

Перший заступник голови спеціальної спостережної місії ОБСЄ Олександр Хуг заявляє, що незважаючи на періоди припинення вогню на Донбасі ситуація далека від мирної і бойові дії можуть спалахнути в будь-який момент.

Дипломат зазначив, що війна на сході України має ознаки нав'язаного ззовні конфлікту, тому що цивільне населення не розглядає жителів територій на протилежному боці як ворогів, і наголосив, що близько 40 тисяч людей щодня перетинають лінію розмежування.

Виходячи з майже чотирирічного досвіду роботи на Донбасі Хуг дійшов висновку, що поки що немає ознак перелому в тенденціях і "сторони зберігають готовність негайно вступати в конфлікт".

"Гірше те, що навіть під час відносного затишшя сторони використовують цю можливість не для того, що відвести зброю і розвести сили, а навпаки - просуваються вперед ближче один до одного, копають нові окопи, закладають нові міни", - сказав дипломат в інтерв'ю "Голосу Америки".

Александр Хуг визнав, що ОБСЄ ймовірно бачить "тільки верхівку айсберга", тому що по обидва боки лінії розмежування спостерігачів часто розглядають як проблему. Наголошуючи, що перешкоди створюються практично повсюдно, представник ОБСЄ сказав, що більше випадків силового тиску і залякування стається на територіях, неконтрольованих українським урядом.

Заступник голови СММ ОБСЄ засмучений і розчарований відсутністю можливостей захистити людей від війни і покласти край конфлікту.

"Ми також знаємо, що наш вплив обмежено, що наш мандат обмежений. Ми там для того, щоб створювати умови для діалогу, а припиняти вогонь, розмінувати, відводити озброєння - це обов'язок тих, хто пообіцяв це зробити", - зазначив він.

Водночас він вважає дуже потрібною роботу бригад спостерігачів ОБСЄ на Донбасі для створення умов для діалогу, заснованого на фактах.

"Той факт, що 40 тисяч осіб щодня переходять лінію розмежування, дуже багатообіцяючий. Чи не всюди у випадках конфліктів її перетинають так часто. В головах людей її не існує. Це трагічна реальність ... Навіть самим фактом переходу цієї лінії вони заявляють, що не хочуть цього конфлікту. Вони завжди нам кажуть, що це не їх конфлікт", - наголосив Александр Хуг.

Нагадаємо, що спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів.