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Бойовик ІДІЛ влаштував теракт в штаб-квартирі "Фронту ан-Нусра"

У результаті вибуху семеро людей загинули
У сирійському місті Аазаз на території штаб-квартири ісламістського руху "Джабхат Фатх аш-Шам" (більш відомого під старою назвою "Фронт ан-Нусра"), прогримів вибух.
Бойовик ІДІЛ влаштував теракт в штаб-квартирі "Фронту ан-Нусра" Фото: Reuters

У результаті вибуху семеро людей вбито, є поранені, але їх точна кількість поки що невідома. Передбачається, що його влаштувало терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ): підісланий нею бойовик проник у будівлю, де розташовується командний пункт конкуруючого угруповання, і привів в дію пояс смертника. Про це повідомляє телеканал "Аль-Маядін".

"Джабхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоювання Сирії") - крило "Аль-Каїди" в Сирії і Лівані. Спочатку була заснована в 2012 році під назвою "Фронт ан-Нусра". Пізніше змінила найменування та увійшла до складу ісламістської коаліції "Джейш-аль-Фатх". Бойовики "Джабхат Фатх аш-Шам" неодноразово здійснювали військові злочини, розправляючись з полоненими солдатами урядових військ і мирним населенням. Організація конфліктує зі Сирійською вільною армією і ІДІЛ.

Нагадаємо, у січні бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) зруйнували частину амфітеатру в Пальмірі.

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05 03 2017 17:25
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