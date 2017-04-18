Бойовик зізнався, що працював у лавах "ДНР" за їжу
В озброєну банду житель Лисичанська вступив на початку червня 2014 року.
При цьому, за словами бойовика, безпосередньої участі в бойових діях він не брав, а лише облаштовував за їжу блокпости і займався господарською діяльністю.
"Розчарувавшись і усвідомивши злочинність способу життя ватажків бойовиків, чоловік добровільно відмовився від протиправної діяльності і в кінці серпня 2014 покинув ряди НЗФ "ДНР". Дізнавшись про програму СБУ Тебе чекають вдома, він вирішив звернутися в органи влади", - повідомили у спецслужбі.
Також зазначається, що бойовик сприяв слідству і розповів про всі обставини своєї діяльності на користь проросійських терористів.
Нагадаємо, вчора у Волновасі Донецької обл. на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.
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