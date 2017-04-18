Бойовик зізнався, що працював у лавах "ДНР" за їжу

В озброєну банду житель Лисичанська вступив на початку червня 2014 року

У Луганській області суд звільнив від кримінальної відповідальності бойовика проросійської терористичної організації "ДНР", який здався Службі безпеки України.

В озброєну банду житель Лисичанська вступив на початку червня 2014 року.

При цьому, за словами бойовика, безпосередньої участі в бойових діях він не брав, а лише облаштовував за їжу блокпости і займався господарською діяльністю.

"Розчарувавшись і усвідомивши злочинність способу життя ватажків бойовиків, чоловік добровільно відмовився від протиправної діяльності і в кінці серпня 2014 покинув ряди НЗФ "ДНР". Дізнавшись про програму СБУ Тебе чекають вдома, він вирішив звернутися в органи влади", - повідомили у спецслужбі.

Також зазначається, що бойовик сприяв слідству і розповів про всі обставини своєї діяльності на користь проросійських терористів.

Нагадаємо, вчора у Волновасі Донецької обл. на залізничному вокзалі поліція затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої "ДНР", проти нього порушено кримінальну справу.