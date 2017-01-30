Бойовика "ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі, - прокуратура
Про це інформує із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.
"Зібраними беззаперечними доказами підтверджено, що вказаний громадянин, вступивши в терористичну організацію "ДНР", був призначений на посаду командира так званого військово-інженерного взводу одного з незаконних збройних формувань, де в період з травня 2014 по серпень 2015 забезпечував будівництво і зміцнення блокпостів, обладнання вогневих позицій та інших інженерних споруд на території Донецької області, а також із використанням вогнепальної зброї здійснював акти збройного опору силам антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.
Обвинувальним вироком Красноармійського міськрайонного суду від 27.01.2017 зазначену особу визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України, та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях проти військових України на боці терористичної організації "ДНР" засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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