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Бойовика "ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі, - прокуратура

З травня 2014 по серпень 2015 забезпечував будівництво і зміцнення блокпостів, обладнання вогневих позицій та інших інженерних споруд на території Донецької області
Красноармійський міськрайонний суд засудив бойовика "ДНР" до 10 років позбавлення волі.
Бойовика "ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі, - прокуратура Фото: 112.ua

Про це інформує із посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

"Зібраними беззаперечними доказами підтверджено, що вказаний громадянин, вступивши в терористичну організацію "ДНР", був призначений на посаду командира так званого військово-інженерного взводу одного з незаконних збройних формувань, де в період з травня 2014 по серпень 2015 забезпечував будівництво і зміцнення блокпостів, обладнання вогневих позицій та інших інженерних споруд на території Донецької області, а також із використанням вогнепальної зброї здійснював акти збройного опору силам антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Обвинувальним вироком Красноармійського міськрайонного суду від 27.01.2017 зазначену особу визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України, та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях проти військових України на боці терористичної організації "ДНР" засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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30 01 2017 22:34
ТЕГИ: ГПУ, днр, суд
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