Бойовикам "ДНР" і "ЛНР" заборонили виїжджати до РФ, – ГУР

З кінця грудня 2016 ФСБ РФ активізувала вербувальну діяльність серед студентів вищих навчальних закладів України і РФ

Військовослужбовцям 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного (Ростов-на-Дону) ЗС РФ заборонили виїжджати з території окупованого Донбасу в РФ.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ВС РФ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії", – йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що таким чином російська окупаційне командування намагається знизити рівень неукомплектованість особовим складом і попереджувати випадки дезертирства у з'єднаннях та частинах 1 і 2 АК ЗС РФ.

Відзначається, що з кінця грудня 2016 ФСБ РФ активізувала вербувальну діяльність серед студентів вищих навчальних закладів України і РФ, які відвідують родичів на непідконтрольних владі територіях.

"Встановлено, що більшість військовослужбовців-контрактників з числа місцевого населення не хочуть продовжувати контракти, а російські військовослужбовці характеризуються низькими морально-психологічними якостями", – додали в розвідці.

Нагадаємо, раніше бойовики ОРДЛО вели провокаційні обстріли позицій сил АТО поблизу н.п. Калиново-Попасна та Новозванівка та обстріляли житлові помешкання у м.Ірміно (Луганська обл.).