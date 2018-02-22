Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів

Втрат у лавах ЗСУ немає
Впродовж дня бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав.
Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів Фото: ukrinform.ua

"На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського", повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 22 лютого 2018 року.

Ще декілька мін бойовиків калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського.

Крім того, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського. А зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.

"З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового", - розповідають у штабі.

На Донецькому напрямку бойовики застосували 120-ти та 82-мм міномети біля Новотроїцького.

Зазначимо, у штабі антитерористичної операції заявляють, що в окуповані райони Донецької і Луганської області прибули близько 200 російських військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2018 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.