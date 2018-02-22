Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і мінометів

Втрат у лавах ЗСУ немає

Впродовж дня бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, ніхто із захисників не постраждав.

"На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Декілька ворожих мін калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського", - повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 22 лютого 2018 року.

Ще декілька мін бойовиків калібру 82-мм розірвалися у районі Кримського.

Крім того, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського. А зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.

"З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів – неподалік Гладосового та Лозового", - розповідають у штабі.

На Донецькому напрямку бойовики застосували 120-ти та 82-мм міномети біля Новотроїцького.

Зазначимо, у штабі антитерористичної операції заявляють, що в окуповані райони Донецької і Луганської області прибули близько 200 російських військових.