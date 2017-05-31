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Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - штаб

Втрат серед українських воїнів немає
Впродовж дня обстановка у зоні проведення АТО частково стабілізувалась, проте на окремих ділянках лінії зіткнення обстріли з боку проросійські НЗФ не припинились.
Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - штаб Фото: mediarnbo.org

З початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. При цьому використання противником важкого артилерійського озброєння не зафіксовано, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці бандформування двічі відкривали вогонь по оборонних украпленнях сил АТО - з 82-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів неподалік Чермалика.

Донецький напрямок. На цій частині фронту бандформування 4 рази обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у південному передмісті Авдіївки. Застосовували бойовики гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Окрім того, по одній з наших позицій вів вогонь ворожий снайпер.

Луганський напрямок. Також 4 рази незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах на цій ділянці. Зокрема, двічі під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонні укріплення сил АТО в районі Донця. А поблизу Новотошківського бойовики випустили в бік наших позицій більше десятка 82-мм мін. Там же зафіксовано ведення вогню снайпером противника.

Станом на цей час, з початку доби, втрат серед українських воїнів не було.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-терористичні бандформування здійснили 44 обстріли позицій ЗСУ, з них 8 із забороненого мінськими угодами озброєння. Один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще п’ять отримали поранення.

 

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