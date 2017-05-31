Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - штаб
З початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. При цьому використання противником важкого артилерійського озброєння не зафіксовано, інформує прес-центр штабу АТО.
Приморський напрямок. На цій ділянці бандформування двічі відкривали вогонь по оборонних украпленнях сил АТО - з 82-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів неподалік Чермалика.
Донецький напрямок. На цій частині фронту бандформування 4 рази обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у південному передмісті Авдіївки. Застосовували бойовики гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Окрім того, по одній з наших позицій вів вогонь ворожий снайпер.
Луганський напрямок. Також 4 рази незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах на цій ділянці. Зокрема, двічі під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонні укріплення сил АТО в районі Донця. А поблизу Новотошківського бойовики випустили в бік наших позицій більше десятка 82-мм мін. Там же зафіксовано ведення вогню снайпером противника.
Станом на цей час, з початку доби, втрат серед українських воїнів не було.
Нагадаємо, що минулої доби російсько-терористичні бандформування здійснили 44 обстріли позицій ЗСУ, з них 8 із забороненого мінськими угодами озброєння. Один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще п’ять отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану