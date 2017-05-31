Бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - штаб

Впродовж дня обстановка у зоні проведення АТО частково стабілізувалась, проте на окремих ділянках лінії зіткнення обстріли з боку проросійські НЗФ не припинились.

З початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. При цьому використання противником важкого артилерійського озброєння не зафіксовано, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці бандформування двічі відкривали вогонь по оборонних украпленнях сил АТО - з 82-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів неподалік Чермалика.