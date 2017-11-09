Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики 12 разів порушили перемир’я, - штаб

Найбільш неспокійно було поблизу Водяного, що на Приморському напрямку
Упродовж дня бойовики на Донбасі не припиняли обстріли позицій української армії.
Бойовики 12 разів порушили перемир’я, - штаб Фото: bykvu.com

Найбільш неспокійно було поблизу Водяного, що на Приморському напрямку. Тут, з опівночі бойовики 6 разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших позиціях, інформує прес-центр штабу АТО.

Близько 10 ранку на околицях Чермалика ворог застосовував міномет калібру 82 міліметри. Також сьогодні під обстрілами опинились українські опорні пункти біля Талаківки та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку російські окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї на підступах до Зайцевого, а з озброєння БМП – у районі Пісків.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по українським силам, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2017 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.