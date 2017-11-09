Бойовики 12 разів порушили перемир’я, - штаб

Найбільш неспокійно було поблизу Водяного, що на Приморському напрямку

Упродовж дня бойовики на Донбасі не припиняли обстріли позицій української армії.

Найбільш неспокійно було поблизу Водяного, що на Приморському напрямку. Тут, з опівночі бойовики 6 разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших позиціях, інформує прес-центр штабу АТО.

Близько 10 ранку на околицях Чермалика ворог застосовував міномет калібру 82 міліметри. Також сьогодні під обстрілами опинились українські опорні пункти біля Талаківки та Старогнатівки.

На Донецькому напрямку російські окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї на підступах до Зайцевого, а з озброєння БМП – у районі Пісків.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по українським силам, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.