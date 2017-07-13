Бойовики 13 разів атакували позиції ЗСУ, найбільше збройних провокацій - біля Широкиного

На Донбасі з початку четверга, 13 липня, проросійські бандформування 13 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Найбільше порушень режиму тиші було на Маріупольському напрямку, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку окупанти 11 разів порушили режим перемир’я. Протягом дня бойовики із мінометів калібру 120мм, озброєння БПМ, стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів били по Широкиному. Також вогневі провокації бандформувань були зафіксовані у районі Павлополя, Гнутового, Чермалика та Лебединського. Під мінометним вогнем опинились і опорні пункти ЗСУ у Водяному.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів по Авдіївці, а на Луганському – зі стрілецької зброї по Кримському.

Нагадаємо, що 12 липня терористи 30 разів порушили режим перемир’я, у результаті один український військовий загинув, ще один отримав поранення.