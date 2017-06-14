Бойовики 14 разів обстріляли опорні пункти ЗСУ, - штаб

Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні бандформування не припиняють застосовувати й заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння.

Загалом, бойовики 14 разів обстріляли опорні пункти ЗС України. Більшість з цих порушень бойовиками режиму припинення вогню зафіксована на Приморському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Ще до світанку на цій ділянці лінії зіткнення противник здійснив обстріл невисокої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм наших укріплень в районі Миколаївки. А по опівдні бойовики випустили понад десять снарядів калібру 122 мм по позиціях українських воїнів поблизу Чермалика. Перед тим під ворожий мінометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО на підступах до Красногорівки. Окрім того, тричі загарбники відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неподалік Павлополя та ще на початку доби два рази зі стрілецької зброї провокували наших захисників біля Талаківки.

Донецький напрямок. На цій частині фронту найманці застосовували зброю двічі. Спершу, ще вночі, окупанти обстріляли один з наших опорних пунктів в районі Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А вже вдень проросійські озброєні банди били з озброєння танку по військовослужбовцях ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Новолуганського, що на Світлодарській дузі. Всього бандити здійснили близько десяти пострілів по наших позиціях з потужних танкових гармат.

Луганський напрямок. Близько пів на другу годину ночі найманці з мінометів били по одній з позицій сил АТО в районі Катеринівки. Опівдні бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли наші оборонні укріплення поблизу Жовтого. Пізніше неподалік Новотошківського вів вогонь ворожий снайпер.

Впродовж сьогоднішнього дня жоден боєць сил АТО внаслідок ворожих обстрілів, на щастя, не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь, п'ять разів вони били з забороненої зброї.