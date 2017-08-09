Бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО

Найбільш гаряче було на Приморському напрямку

У районі проведення АТО сьогодні знову неспокійно. Вже за типовою тактикою російсько-окупаційні угруповання основну вогневу активність проявляли на Приморському і Донецькому напрямках.

З опівночі бойовики 4 рази обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів наші укріплення на околицях Авдіївки, двічі – поблизу Зайцевого. Також під ворожим вогнем опинились українські опорні пункти біля шахти Бутівка, інформує прес-центр штабу АТО.

Найбільш гаряче було на Приморському напрямку. З гранатометів російські найманці били у районі Павлополя та Широкиного. Двоє наших захисників отримали поранення у результаті гранатометного обстрілу околиць Мар’їнки та Красногорівки. Також біля Мар’їнки ще один наш військовий був поранений ворожим снайпером.

На Луганському напрямку ворог застосовував гранатомет неподалік Кримського.

Загалом з опівночі незаконні збройні формування 14 разів обстріляли позиції сил АТО.

Водночас, незважаючи на провокації бойовиків, Збройні Сили України не лише захищають лінію розмежування, а й беруть активну участь у відновленні інфраструктури Донбасу. Починаючи з серпня українські військові декілька разів спільно з представниками ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста забезпечували безпеку ремонту водогону "Горлівка-Торецьк" поблизу шахти імені Гагаріна.

Проведені роботи дозволять мешканцям Торецька та селищ у "сірій зоні" забути про жорсткий графік водопостачання, який було запроваджено протягом останніх декількох місяців. Крім того, водопостачання нормалізує роботу місцевих промислових підприємств.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО терористи 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.