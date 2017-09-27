Бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО, поранений один військовий
Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний. Крім того, укріплення сил АТО біля Кам’янки та шахти Бутівка були обстріляні з гранатометів.
На Приморському напрямку терористи застосовували гранатомети на підступах до Мар’їнки, великокаліберні кулемети - біля Широкиного, а з озброєння БМП вели вогонь у районі Гнутового.
На Луганському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік Кримського.
У штабі також додали, що внаслідок бойових дій був поранений один український військовий.
Нагадаємо, протягом дня 26 вересня бойовики три рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
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