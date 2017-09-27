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Бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО, поранений один військовий

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік Кримського
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО, поранений один військовий Фото:unian

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний. Крім того, укріплення сил АТО біля Кам’янки та шахти Бутівка були обстріляні з гранатометів.

На Приморському напрямку терористи застосовували гранатомети на підступах до Мар’їнки, великокаліберні кулемети - біля Широкиного, а з озброєння БМП вели вогонь у районі Гнутового.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік Кримського.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій був поранений один український військовий.

Нагадаємо, протягом дня 26 вересня бойовики три рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

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27 09 2017 07:34
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