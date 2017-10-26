Бойовики 15 разів порушували перемир'я в зоні АТО, один український військовий отримав поранення

Всього за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушували перемир'я. У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, змушуючи ворога дотримуватися режиму тиші.

В результаті бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО, йдеться в повідомленні штабу антитерористичної операції на сторінці в Facebook.

"Демонструючи вогневу присутність на лінії розмежування, супротивник продовжував обстрілювати наші позиції, поодиноко застосовуючи заборонену озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, вночі, неподалік Троїцького бойовики спочатку били по укріплень сил АТО з мінометів калібру 120 міліметрів. А близько 23-ї години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів з реактивної системи залпового вогню. Крім того, ввечері окупанти черговий раз піддаючи небезпеки цивільне населення, обстріляли з 120-міліметрових мінометів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем незаконних збройних формувань опинилися українські позиції на підступах до Авдіївки і на шахті Бутівка.

З цієї ж зброї бойовики вели вогонь поблизу Кримського, що на Луганському напрямку.

Раніше повідомлялося про те, що спостерігачі місії ОБСЄ в черговий раз зафіксували похоронний фургон з російськими номерними знаками і написом "Ритуал", який в'їхав в Росію з території Донбасу.

Нагадаємо, у понеділок в зоні АТО загинув 23-річний випускник львівської Академії сухопутних військ фото Феодосії Колесник.

