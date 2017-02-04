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Бойовики 15 разів порушили "режим тиші", один український військовий поранений

Ситуація в зоні проведення АТО стабілізувалась
Станом на 18.00 від початку доби 2 квітня 2017 року бойовики 15 разів обстрілювали позиції ЗСУ в зоні АТО, один український військовий отримав поранення.
Бойовики 15 разів порушили "режим тиші", один український військовий поранений Фото: facebook.com/pg/ato.news

"Ситуація в зоні проведення АТО стабілізувалась. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій ЗС України. З початку доби ворог 15 разів порушив режим "Тиші". Одного українського воїна було поранено", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по позиціям морських піхотинців в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Водяного. 

На одному з будинків населеного пункту Саханка, що розташований на тимчасово непідконтрольній Україні території, бойовики, піднявши прапор України, зі стрілецької зброї обстрілювали морських піхотинців поруч Широкиного.

На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої терористи накривали вогнем мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі станкового протитанкового гранатомету бойовики вели вогонь по позиціям поблизу Новоселівки другої. З ручного протитанкового гранатомету обстрілювали опорні пункти в районі Зайцевого.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів вівся вогонь по позиціям поруч населеного пункту Кримське.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", – повідомляє штаб.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, ремонтній бригаді не вдалося відновити електропостачання в Авдіївці.

У російсько-окупаційних військах виявлено численні випадки розкрадання зброї, обміну її на спиртне чи продажу кримінальним елементам.

Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України.

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02 04 2017 19:20
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