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Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в АТО

В окремих випадках, коли виникала загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь
Російсько-окупаційні війська продовжують збройні провокації проти сил АТО. З початку доби зафіксовано 15 обстрілів позицій Збройних Сил України.
Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в АТО Фото: espreso.tv

На Приморському напрямку, з переносних реактивних систем Град "П" та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї гатив по морських піхотинцях поблизу Гнутового та Павлополя. З кулеметів великих калібрів та гранатометів вів вогонь по наших воїнах поблизу Новоселівки Другої, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник накривав вогнем захисників Зайцевого. По оборонцях Новгородського вів вогонь з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював з озброєння БМП, а позиції в районі населеного пункту Піски з протитанкового гранатомету.

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї російсько-окупаційні підрозділи били по оборонцях Валуйського, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Нагадаємо, що українські бійці в зоні проведення антитерористичної операції збили ворожий безпілотник.

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