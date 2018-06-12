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Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ

Поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил
5 грудня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ Фото: з відкритих джерел

"Окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне, ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, та, п’ять разів протягом доби, відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та, двічі, протитанкові керовані ракети", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій ще й на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій, поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил. 

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, 5 грудня, трьох окупантів знищено та ще двох - поранено.

Нагадаємо, що 4 грудня внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та троє - зазнали поранень.

 

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06 12 2018 08:20
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